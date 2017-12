time

Time, premio ''Persona dell'anno'' alle donne che hanno rotto il silenzio sulle molestie

Il Time premia come “Persona dell'anno” del 2017 le donne che hanno parlato delle molestie e che hanno ricevuto il premio nell'ambito della campagna #MeToo.

"The Silence Breakers. The Voices that launched a Movement" (coloro che hanno rotto il silenzio. Le voci che hanno lanciato un movimento) è il titolo in copertina, con la foto di cinque donne di nero: sono Tarana Burke, l'attrice ha lanciato l'hashtag, le attrici Rose McGowan, Selma Blair e Ashley Judd e la cantante Taylor Swift.

