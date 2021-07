Tokyo 2020

Tokyo 2020, Federica Pellegrini in finale 200 stile libero: ''Sono strafelice''

Federica Pellegrini per la quinta volta consecutiva in una finale olimpica nei 200 metri stile libero.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/07/2021 - 09:28:41 Letto 424 volte

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova: un traguardo che finora non era stato mai raggiunto da nessuna nuotatrice.

"Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade", ha detto in lacrime, ai microfoni della Rai. "Era - ha aggiunto - un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto. Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni.

"Sono strafelice. E' tutto molto bello. E ora solo divertimento per il mio ultimo 200 stile", ha detto Pellegrini.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!