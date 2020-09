cinema

Tom Cruise nello spazio per girare il primo film fuori dall'atmosfera terrestre

Tom Cruise ha ufficializzato che si dirigerà nello spazio nel 2021 per un nuovo film.

23/09/2020

Dopo aver pilotato aerei e girato scene mozzafiato ad alta quota, la leggenda di Hollywood Tom Cruise ha ufficializzato che si dirigerà nello spazio nel 2021 per un nuovo film. La star di 'Mission: Impossible', 58 anni, partirà con lo SpaceX di Elon Musk nell'ottobre del prossimo anno per quella che appare come la sua acrobazia più ambiziosa: girare un film fuori dall'atmosfera terrestre.

Cruise sta lavorando con Musk e la Nasa al nuovo film, che sarà diretto dal regista di 'Edge Of Tomorrow - Senza domani', Doug Liman. Lo Space Shuttle Almanac ha confermato sabato via Twitter che la Stazione Spaziale Axiom partirà per una missione turistica pilotata dal comandante Michael Lopez-Alegria, con a bordo sia Cruise che Liman. Il tweet aggiunge: "Un posto è ancora da riempire. Il lancio è previsto per ottobre 2021". Il film avrà un budget di 200 milioni di dollari.

