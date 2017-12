programmi

Torna ''La Corrida'' e con qualche novità

Prima del ritorno in televisione previsto per la prossima primavera, si riparte dalla radio: ''La Corrida'' ricomincia con la conduzione di Carlo Conti.

Prima del ritorno in televisione previsto per la prossima primavera, si riparte dalla radio: “La Corrida” ricomincia con la conduzione di Carlo Conti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nel corso della presentazione di “Rai Play Radio”.

"Abbiamo una piccola sorpresa: Carlo resterà alla radio, contrariamente a quanto potessi immaginare. Siamo riusciti a convincerlo ad avere una trasformazione da direttore artistico ad artista", ha spiegato Orfeo sottolineando che "'La Corrida', che tornerà in televisione in primavera con un progetto nuovo, molte sorprese e novità, comincerà proprio alla radio, su Radio2", prima della versione televisiva. "Ci sarà, infatti - spiega il dg - un'anteprima anche perché storicamente 'La Corrida' nasce alla radio e poi si trasferisce in televisione. E Carlo ci teneva a mantenere un legame con la radio e a cominciare proprio da lì, probabilmente dagli studi di Firenze, anche se questo andrà definito".

