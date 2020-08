Chanel Totti

Totti e Ilary Blasi contro Gente: ''Il lato B di nostra figlia minorenne in copertina''

Francesco Totti e il lato b della figlia Chanel. Direttore 'Gente': ''Dispiaciuta e amareggiata da reazioni foto''.

Francesco Totti e Ilary Blasi contro Gente. La bandiera della Roma rompe il silenzio e stigmatizza la copertina del magazine, che ha immortalato la 13enne Chanel al mare con il papà. "Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e della mercificazione del corpo delle adolescenti", scrive Totti su Instagram, aggiungendo al messaggio una serie di applausi ironici. Lo stesso messaggio è stato pubblicato dalla moglie di Totti, Ilary Blasi.

"Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia". Lo afferma il direttore di Gente, Monica Mosca, a proposito delle polemiche scatenate dalla pubblicazione della foto in costume della figlia tredicenne dell'ex capitano della Roma.

"Come direttore - aggiunge Monica Mosca - ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo".

"Questa storia della figlia di Totti tredicenne sbattuta in copertina per il suo fondo schiena è indecente". Lo scrive la giornalista Tiziana Ferrario su Twitter a proposito della foto pubblicata in copertina dal settimanale 'Gente'. "Una direttrice di giornale dovrebbe avere una maggiore sensibilità verso una ragazza minorenne. Chieda scusa e si studi le leggi sulla stampa".

