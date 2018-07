Fico Eataly World

Tra tradizione e innovazione, gli antipasti caldi dell'estate calabrese protagonisti a ''Fico Eataly World''

Ecco qualche suggerimento che prende spunto dalle degustazioni del Fico Eataly World, evento svoltosi a Bologna a inizio giugno, a cui ha partecipato anche la Calabria con uno stand particolarmente apprezzato...

L'estate è vicina e con l'arrivo della bella stagione cambiano le nostre abitudini alimentari: tendiamo a mangiare meno e a preferire piatti più leggeri, spesso freddi o a temperatura ambiente. In questo periodo gli antipasti vanno per la maggiore, finendo spesso per sostituire primi e secondi piatti sia a pranzo che a cena. Per chi è stanco della solita insalata di riso e cerca idee per antipasti differenti, ecco qualche suggerimento che prende spunto dalle degustazioni del Fico Eataly World, evento svoltosi a Bologna a inizio giugno, a cui ha partecipato anche la Calabria con uno stand particolarmente apprezzato. Tra i prodotti più amati, i limoni di Rocca Imperiale IGP.

Antipasti caldi: insalata di polpo e crostini con prodotti tipici della Calabria

Per chi ha in programma di trascorrere il minor tempo possibile in cucina, ma vorrebbe preparare e mangiare qualcosa di caldo, l'alternativa alla pasta è il crostino di pane, o bruschetta. Non c'è niente di più semplice e di più fantasioso. Per avere un'idea basta dare un'occhiata alle proposte di antipasti caldi e finger food presenti sul sito di Deliveroo e arricchirle con i prodotti tipici della tradizione calabrese. Ecco tre esempi: un crostone di burrata con pere, noci e miele di Calabria (a scelta miele di rosmarino, di castagno, arancio o acacia), un'insalata di polpo condita con limone di Rocca Imperiale IGP e cipolla rossa di Tropea, o ancora una bruschetta con pecorino calabrese, miele e mostarda di frutta leggermente piccante, da insaporire con dell'aglio di Papaglionti.

Antipasti freddi: torte salate con 'nduja di Spilinga e alici alla calabrese

Una gustosa ricetta che accontenterà tutti è quella delle tartellette con la nduja di Spilinga. Per realizzarla basta preparare una serie di piccole torte salate con una base di pasta brisé, che una volta cotta si riempirà con la nduja e si potrà infine guarnire, a scelta, con qualche scaglia di caciocavallo silano DOP o con fettine sottili di cipolla di Tropea. Passando dalla carne al pesce, si possono preparare appetitose torte salate da mangiare poi a temperatura ambiente. Una di queste è la torta di carciofi, provola affumicata e alici salate alla calabrese. Con gli ingredienti tipici del territorio c'è la possibilità di sbizzarrirsi e di far piacere anche ai propri ospiti: familiari, amici o amici dei figli che tornano in Calabria in vacanza e non vedono l'ora di assaggiare i piatti locali, magari accompagnati da un bicchiere di vino Bivongi o Cirò.

La cucina calabrese da nord a sud

Protagonista di eventi da nord a sud della Penisola, il cibo calabrese sta conquistando un ruolo di rilievo nella gastronomia italiana. Le iniziative in questo senso si moltiplicano. La scorsa primavera è stato inaugurato il progetto PECCO (Piazza Etica Calabria Contadina), un servizio di ristorazione di qualità nella Cittadella Regionale promosso da Coldiretti, che offre prodotti "made in Calabria" di filiera corta e a chilometro zero, coinvolgendo oltre 250 aziende agricole. La Regione Calabria, inoltre, ha deciso di procedere in questa direzione portando il cibo locale nelle mense scolastiche. L'eccellenza del territorio è stata appena rappresentata al Fico (Fabbrica italiana contadina) Eataly World di Bologna e anche nei prossimi mesi sarà senza dubbio al centro di nuove iniziative.

