Transizione green, Von der Leyen: ''Entro il 2030 in Ue vogliamo essere in grado di produrre almeno il 40% di tecnologia pulita''

''Facilitiamo le autorizzazioni, creiamo una normativa più semplice e consentiamo agevolazioni fiscali e un uso flessibile dei fondi Ue'', ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Pubblicata il: 15/03/2023

"In Ue entro il 2030 vogliamo essere in grado di produrre almeno il 40% della tecnologia green necessaria". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando all'Eurocamera del Net-Zero Industry Act che sarà presentato giovedì.

"Facilitiamo le autorizzazioni, creiamo una normativa più semplice e consentiamo agevolazioni fiscali e un uso flessibile dei fondi Ue", ha spiegato.

"L'anno scorso gli investimenti globali nella transizione pulita hanno superato i mille miliardi di dollari. È il 30% in più rispetto all'anno precedente. E questo mercato globale per le tecnologie net-zero è destinato a triplicare entro il 2030. In altre parole: la corsa è iniziata. Dobbiamo agire insieme se vogliamo rimanere in prima linea", ha osservato von der Leyen.

"Dobbiamo coltivare la nostra base industriale di tecnologia pulita, sia per creare nuovi posti di lavoro qui in Europa sia per garantire l'accesso alle soluzioni pulite di cui abbiamo urgentemente bisogno. Ed è proprio di questo che tratta il piano industriale del Green Deal", ha aggiunto.

Von der Leyen ha annunciato quindi che proporrà, al prossimo summit, l'aumento della quota di spesa dei 27 per la ricerca. "Questo non è solo necessario per i ricercatori, gli scienziati e le imprese europee. È anche un segnale forte di quanto siamo seri nel di rafforzare la nostra competitività", ha detto.

"Il secondo punto riguarda la burocrazia. Sono le imprese e i lavoratori europei che rendono il mercato unico una delle regioni economiche più attraenti del mondo. Che si tratti di giganti industriali e leader del mercato globale o di medie imprese e aziende familiari, il loro successo è il successo dell'Europa. Dobbiamo quindi fare tutto il possibile per rendere il loro lavoro. Sappiamo - ha proseguito la presidente della Commissione europea - che la qualità della pubblica amministrazione e del quadro giuridico è fondamentale per la loro competitività. Per questo motivo utilizziamo valutazioni d'impatto complete per cercare di garantire che le leggi dell'Ue non gravino sulle imprese dell'Ue, ma le sostengano. Tuttavia, spesso non si tratta di un obbligo di fornire prove o una condizione individuale che rende la vita difficile alle imprese. È la somma di tutti i requisiti. Entro l'autunno presenteremo proposte concrete proposte per semplificare i requisiti di rendicontazione e ridurli complessivamente del 25%", ha sottolineato von der Leyen.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram von der Leyen

