traslochi

Traslocare a Palermo o in Sicilia

Traslocare a Palermo o in Sicilia? Quali sono i costi?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/08/2021 - 15:57:34 Letto 672 volte

Stai per traslocare a Palermo? O vuoi spostarti verso un'altra città? Chiedere aiuto alle ditte di traslochi palermitane può essere la soluzione giusta per te. Ma quali sono i costi? Qui sotto trovi le variabili che influenzano il costo del tuo trasloco a Palermo.

La distanza percorsa

Maggiore è la distanza da percorrere, più alto sarà il prezzo del tuo trasloco. Solitamente, viene calcolato un supplemento di circa 1 euro per ogni chilometro ma solamente oltre un raggio di 150 km. I traslochi verso Catania, ad esempio, hanno un costo di 300 - 550 €.

Se il camion viaggia vuoto al ritorno, ti sarà addebitata anche quella tratta. Solitamente, le ditte più esperte combinano più traslochi per evitare questo problema.

Verso la penisola

I traslochi nazionali con partenza da Palermo sono particolarmente costosi, perché tengono conto anche la spesa per il traghetto e per l'eventuale trasferta del personale. Anche in questo caso, le aziende cercano di far partire tre o più traslochi insieme, quindi le date possono essere flessibili.

Il trasporto via nave arriva a Napoli e da lì si utilizzano i mezzi su ruote, ma anche a Cagliari per proseguire in Sardegna.

La quantità e tipologia dei mobili

Il volume di mobili e oggetti da trasportare è la variabile più difficile da prevedere. Le aziende spesso organizzano sopralluoghi gratuiti in modo da rendersi conto di persona della quantità da trasportare e non ritrovarsi il giorno del trasloco con mobili in più che magari non entrano nel camion.

Possono esserci pareti attrezzate da smontare, con elementi componibili e modulabili da installare singolarmente sui muri, mensole o cucine con molti elementi. In questo caso il prezzo finale viene calcolata anche in base al tempo e alla manodopera necessaria.

L’altezza dell'abitazione

Nel caso in cui la destinazione di arrivo si trovi ad un piano alto, superiore al terzo, spesso deve anche essere utilizzata l’autoscala, che può costare anche intorno ai 200- 300 € per una giornata.

Il traffico

Il traffico della città è problematico, Palermo è infatti prima in Italia per congestione della viabilità. Questo non incide sul prezzo finale ma sulla tempistica.

Altri costi aggiuntivi per il tuo trasloco

Le ditte di traslochi locali non si occupano solamente del trasporto da una città all’altra, ma forniscono altri servizi, che incidono sulla cifra finale, come l'imballaggio, la gestione dei permessi relativi, i piccoli lavori di falegnameria ed eventualmente il servizio di deposito mobili.

Permessi e burocrazia

Se ci sono delle zone dove non è consentita l’installazione dell’autoscala per problemi di viabilità o non si può sostare con il camion, è necessario richiedere il permesso di occupazione del suolo pubblico (questo comprende un costo ulteriore). Per l'accesso alle zone a traffico limitato, il problema maggiore per Palermo riguarda il centro storico, perché attualmente l’accesso è stato ridotto ad una sola fascia oraria diurna. L’unica possibilità in questo caso è iniziare tutte le operazioni la mattina presto e solamente nel caso in cui il punto di arrivo sia fuori dall’area compresa.

Vuoi trovare la ditta di traslochi migliore? Su Traslochi24.it trovi una rete di esperti del trasloco presente in tutta italia. Richiedi preventivi e inizia subito ad organizzare il tuo trasloco!

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!