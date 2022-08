Maneskin

Trionfo Maneskin al Lollapalooza di Chicago: piccolo incidente per Damiano

I Maneskin conquistano anche Chicago e al Lollapalooza Festival 2022 infiammano la folla... ma Damiano si infortuna.

Pubblicata il: 03/08/2022

I Maneskin conquistano anche Chicago e al Lollapalooza Festival 2022 infiammano la folla... ma Damiano si infortuna. "Ieri, la folla al Lollapalooza era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po'...", ironizza così la band romana dei record, sul suo profilo Instagram ufficiale, mostrando uno scatto in cui il cantante preme una borsa del ghiaccio sulla spalla. Il frontman del gruppo, ha infatti avuto un piccolo incidente, di cui non si conoscono i dettagli, ma ha continuato a esibirsi con la borsa del ghiaccio sulla spalla.

"Non preoccupatevi, Damiano sta bene" ha scritto tra le stories la band. Poi un post in cui posa con i suoi compagni con una benda a bloccare la spalla.

"Grazie Chicago per questo spettacolo incredibile. Il tuo pubblico elettrizzante. Il calore che abbiamo trovato qui ci ha lasciato davvero senza fiato. Non vediamo l'ora di rifare tutto molto presto...", scrivono i quattro rocker che si sono presentati sul palco in pelle e volant, ma si sono poi presto spogliati. Incidente hot anche per Victoria a cui si sono staccati i copricapezzoli a forma di stella ed è rimasta in topless.

