Trump, pronta legge contro Twitter. Zuckerberg: ''Censura social non è giusto''

Il presidente Donald Trump firmerà un ordine esecutivo sui social media.

Il presidente Donald Trump firmerà un ordine esecutivo sui social media. Lo ha anticipato la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, parlando con i cronisti a bordo dell'Air Force One, di ritorno da Cape Canaveral, in Florida.

Trump ha minacciato di chiudere Twitter dopo che due suoi tweet sono stati segnalati come potenzialmente fuorvianti dalla società. "Twitter sta completamente sopprimendo la libertà di parola ed io, come presidente, non con- sentirò che accada!", aveva detto ieri Trump.

Questo il messaggio il twitt di Donald Trump:

"Le grandi imprese dell'hi-tech stanno facendo tutto quello che è in loro potere per censurare le elezioni del 2020. Se questo dovesse succedere perderemmo la nostra libertà, e io non permetterò che accada! Ci hanno provato nel 2016 e hanno perso. Ora impazziranno. Restate sintoizzati!!".

Ha commentato così il patron di Facebook, Zuckerberg, l'ira di Trump contro Twitter che ha smentito bollandolo un suo tweet come non attendibile: "Bisogna prima capire che cosa intenda fare, tuttavia, in linea generale, non mi sembra una giusta reazione da parte del governo censurare una piattaforma perché si è preoccupati della censura". I commenti di Zu- ckerberg sono stati affidati ad una in- tervista a Fox News.

