Siria bombardata

Trump reagisce coi missili, Siria bombardata nella notte

I bombardamenti sono avvenuti alle 4 di notte ora italiana, colpiti presunti depositi di armi chimiche. La Russia annuncia conseguenze.

Alle 4 di notte ora italiana, le forze aeree di Stati Uniti d'America, Francia e Regno Unito hanno bombardato la Siria. Alle 3 di notte di oggi 14 aprile (circa le 21 ora USA), il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato l'ordine di bombardare la Siria dopo un discorso alla nazione in diretta tv.

Obiettivi dell'attacco alcuni siti di interesse (sarebbero almeno tre) nelle città di Damasco e Homs, considerati depositi di armi chimiche del regime siriano; utilizzati missili intelligenti Tomahawk.

Il bombardamento è una risposta agli eventi nella città siriana di Douma, dove l'8 aprile scorso il presunto rilascio di gas tossici aveva provocato la morte almeno 100 civili siriani.

"Ci saranno conseguenze", è il secco avvertimento dell'ambasciatore russo in USA Anatoly Antonov, che ha sottolineato l'errore degli Stati Uniti nell'aver ignorato i consigli russi di non lanciare una controffensiva, nonostante le tensioni tra le due potenze.

Intanto da Trump e dai leader europei coinvolti, il presidente della Francia Emmanuel Macron e il primo ministro del Regno Unito Theresa May, continuano ad arrivare segnali che preciserebbero la circoscrizione dell'evento militare, senza alcuna intenzione che esso diventi parte di una guerra civile in Siria.

