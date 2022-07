musica

''Tu mi perdicion'', Arisa lancia in versione sexy il nuovo singolo in spagnolo

Arisa torna con ''Tu mi perdicion''. Per lanciarlo l'artista sceglie delle foto sexy: in una si mangia un cuore e nell'altra, nuda, si fa coprire da mani estranee.

08/07/2022

Arisa torna e canta per la prima volta in spagnolo "Tu mi perdicion". Per lanciarlo l'artista sceglie delle foto sexy: in una si mangia un cuore e nell'altra, nuda, si fa coprire da mani estranee.

"Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa.

Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi.

Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi.

Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto.

Adesso sto meglio ", scrive Arisa su Instagram.

Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito.

Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte.



Tu mi perdicion racconta la storia del mio amore, che non cede più al dolore, ma neanche si dissolve. Rimane dentro e fortifica, rinnova, indica la strada", conclude Arisa su Instagram.

Scritto e arrangiato dalla stessa Arisa insieme a Giuseppe d’Albenzio, Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotto da Jason Rooney.

Fonte Immagine: Instagram Arisa

