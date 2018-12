viaggi di natale

Tutti partono per le feste natalizie, numeri da record per l'aeroporto ''Falcone-Borsellino''

Numeri da record. Impennata di passeggeri durante le feste natalizie all'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino.

Pubblicata il: 22/12/2018

Numeri da record. Impennata di passeggeri durante le feste natalizie all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. Chiusura d’anno con i botti: sei milioni e 600mila passeggeri (+15%), circa 841mila viaggiatori in più del 2017.

Dalle stime elaborate dall’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2018 e il 7 gennaio 2019 transiteranno dallo scalo palermitano circa 260mila passeggeri, 15mila in più (+6%) rispetto allo stesso periodo a cavallo tra il 2017 e il 2018.

Dicembre 2018 si è chiuso a quota 450mila passeggeri, +6,12% (26mila in più rispetto a dicembre 2017), mentre i movimenti (379) sono cresciuti del 6% (190 in più). Con la crescita del 15% e un totale passeggeri di 6 milioni 600mila, lo scalo palermitano si colloca al secondo posto tra gli aeroporti italiani con più di 5 milioni di transiti per avere raggiunto, nel 2018, una maggiore crescita percentuale di passeggeri, primo tra gli aeroporti siciliani. Anche sul versante del numero di voli effettuati dalle due piste del Falcone Borsellino si registrano dati positivi: in totale sono stati effettuati 48.273 movimenti, con un aumento di 4.615 (+11%) rispetto al 2017.

Durante il 2018, secondo le stime di fine anno, i passeggeri nazionali sono stati quasi 5 milioni (4.925.500), un incremento del 12% (+526mila passeggeri) rispetto al 2017. I movimenti nazionali (36.390) sono aumentati di poco oltre il 7% (+2.070). Boom di passeggeri internazionali: 1.674.500, cioè un incremento del 23,30% (oltre 320mila viaggiatori in più rispetto al 2017). Percentuali in crescita anche per i movimenti internazionali: 11.711 (+21,2%), con un aumento di 2.060 movimenti.

