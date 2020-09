televisione

Tutto pronto per il Grande Fratello Vip, Signorini: ''Cast tosto''

A vent'anni esatti dal debutto in Italia di ''Grande Fratello'', al via la quinta edizione vip del reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2020 - 12:02:29 Letto 404 volte

"E' il cast fatto di personaggi che piacciono a me, ne abbiamo valutati tra i 150 e i 200, e sono quelli che non lo fanno per soldi o come un lavoro qualsiasi, i concorrenti peggiori, ma perché hanno voglia di reinventarsi e mettersi in gioco". Lo ha detto all'ANSA alla vigilia della 5/a edizione del 'Grande Fratello Vip', Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi e conduttore per la seconda volta del reality di Canale 5. Il cast 'tosto', come lo ha definito il giornalista, è stato appena ufficializzato anche se i nomi giravano da giorni. Primi ingressi nella casa il 14 settembre, nella puntata di esordio del programma, in prima serata.

Signorini avrà accanto come opinionisti Pupo (per la seconda volta, dopo l'edizione scorsa) e Antonella Elia, che del reality è stata concorrente.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!