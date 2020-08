libri

Twilight, dopo 10 anni arriva il nuovo romanzo che 'capovolge' la saga

Domani esce in Usa (e il 24 settembre in Italia) 'Midnight Sun', lo spin-off della saga di Twilight, a cui la scrittrice Stephenie Meyer lavora da moltissimi anni.

I fan di 'Twilight' aspettano da dieci anni questo momento. Domani esce in Usa (e il 24 settembre in Italia con Fazi Editore) 'Midnight Sun', lo spin-off della saga di Twilight, a cui la scrittrice Stephenie Meyer lavora da moltissimi anni e che racconta l'iconica storia d'amore tra Bella e Edward con una prospettiva ribaltata, questa volta dal punto di vista del vampiro.

Si tratta di un vero evento editoriale mondiale, con una lunga storia alle spalle: nel 2008 la pubblicazione era stata posticipata “a data da destinarsi” dopo che una prima bozza del romanzo era circolata illegalmente. Alla notizia dell’uscita, diffusa lo scorso 4 maggio, il sito dell’autrice statunitense è andato in tilt per la quantità di accessi, e nel giro di pochi minuti sono state pubblicate centinaia di migliaia di Tweet sulla notizia.

Nelle parole della scrittrice la felicità di aver regalato ai suoi fan un nuovo capitolo della saga: "Spero che questo libro dia ai miei lettori la possibilità di vivere per un po’ in un mondo immaginario. Non posso dire quanto apprezzo la loro pazienza e il loro supporto durante gli anni che mi sono stati necessari per finire Midnight Sun". Ma Meyer ha confessato anche una certa ansia da prestazione, per la difficoltà di essere all'altezza di così alte aspettative: "È davvero lusinghiero ma anche snervante", ha detto la scrittrice in un'intervista il mese scorso. "Sono abbastanza sicura che le persone non otterranno esattamente ciò che pensano di ottenere. Per tutto il tempo che è passato, hanno costruito nelle loro menti ciò che pensavano che sarebbe successo. E nessuno può essere all'altezza di questo tipo di aspettative".

La saga di Twilight è tra i maggiori successi planetari degli ultimi decenni: 160 milioni di copie vendute nel mondo di cui più di 5 in Italia, cinque film basati sui romanzi e milioni di fan devoti in tutto il mondo.

