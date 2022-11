crimini di guerra

Ucraina, aperti oltre 44.600 procedimenti penali per crimini di guerra russi

Aperti più di 44.600 procedimenti penali per crimini commessi sul territorio dell'Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2022 - 00:04:00 Letto 689 volte

Dall'inizio dell'aggressione russa, gli agenti di polizia hanno aperto più di 44.600 procedimenti penali per crimini commessi sul territorio dell'Ucraina. Lo ha fatto sapere il servizio stampa del ministero dell'interno su Telegram.

In particolare, le forze dell'ordine ucraine hanno registrato 33.367 casi relativi a violazioni delle leggi e dei costumi di guerra e, tra gli altri, 9.067 violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Inoltre, 97 casi sono stati istituiti per alto tradimento e 37 casi per sabotaggio.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!