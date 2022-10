Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Biden si è impegnato con Zelensky: ''Vi daremo i sistemi avanzati di difesa aerea''

Biden, sottolinea la Casa Bianca, ''ha espresso la sua condanna degli attacchi missilistici russi in tutta l'Ucraina''.

Il presidente Usa Joe Biden si è impegnato con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky "a continuare a fornire all'Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi i sistemi avanzati di difesa aerea". E' quanto si legge in una nota della Casa Bianca sul colloquio telefonico tra i due leader.

Biden, sottolinea la Casa Bianca, "ha espresso la sua condanna degli attacchi missilistici russi in tutta l'Ucraina, inclusa Kiev e ha espresso le sue condoglianze ai cari di coloro che sono stati uccisi e feriti in questi attacchi insensati". Il presidente Usa "ha anche sottolineato il suo continuo impegno con alleati e partner per continuare a imporre costi alla Russia, ritenendo la Russia responsabile dei suoi crimini di guerra e atrocità e fornendo all'Ucraina sicurezza, assistenza economica e umanitaria".

Poco prima il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva annunciato di aver avuto una conversazione "produttiva" con il presidente americano, Joe Biden. "La difesa aerea è attualmente la priorità numero uno nella nostra cooperazione in materia di difesa", ha spiegato Zelensky su Twitter dopo il colloquio. "Abbiamo anche bisogno della leadership degli Stati Uniti con una posizione dura del G7 e con il supporto alla nostra risoluzione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite", ha aggiunto.

