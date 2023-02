Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Blinken: ''Solo la Russia può mettere fine a questa guerra non provocata''

''Finché la Russia non lo farà noi resteremo al fianco dell'Ucraina, per tutto il tempo che sara' necessario'', ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Pubblicata il: 04/02/2023

"Solo la Russia può mettere fine a questa guerra non provocata. Finché non lo farà noi resteremo al fianco dell'Ucraina, per tutto il tempo che sara' necessario". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, commentando l'annuncio dato oggi di nuovi pacchetti di aiuti destinati agli ucraini.

"Gli Stati Uniti - ha aggiunto - continuano a spingere il mondo a sostenere l'Ucraina. Abbiamo visto un'incredibile solidarietà da parte dei nostri alleati e partner. Il nostro plauso va a più di cinquanta Paesi che si sono uniti per sostenere l'Ucraina a difendere la propria sovranità e l'integrità territoriale".

