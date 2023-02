Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Crosetto alla ministeriale Nato: ''Non abbiamo parlato di fornitura jet''

Crosetto ha confermato ''il sostegno del nostro Paese, nell'Alleanza atlantica e nell'Ue, all'Ucraina, alla libertà dell'Ucraina e al diritto di una nazione di rimanere integra''.

"Non abbiamo parlato di argomenti di questo tipo". Lo ha dichiarato ai cronisti il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo la prima giornata di lavori della ministeriale Nato, rispondendo a una domanda sulla fornitura di aerei da combattimento all'Ucraina.

"È stata una riunione importante, come lo sono tutte quelle della Nato. Un momento per confrontare le opinioni, i pareri, per fare il punto della situazione. Oggi è stata dedicata a un tema importante che è quella dell'Ucraina del fronte Est e c'è stata come al solito una sintonia di tutti gli alleati", ha spiegato. Crosetto ha confermato "il sostegno del nostro Paese, nell'Alleanza atlantica e nell'Ue, all'Ucraina, alla libertà dell'Ucraina e al diritto di una nazione di rimanere integra, libera, di non essere attaccata e non vedere distrutte le proprie città, le proprie infrastrutture e ucciso il proprio popolo".

