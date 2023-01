Armi Ucraina

Ucraina, da Usa nuovo mega pacchetto di armi da 2,5 mld di dollari

Nuovo mega pacchetto Usa di armi a Kiev per circa 2,5 mld di dollari. Ne dà conto la Cnn.

19/01/2023

E' uno dei pacchetti più consistenti di Washington da inizio guerra Per la prima volta forniti veicoli da combattimento Stryker. Kahl, sottosegretario Difesa Usa, ha detto che non saranno forniti missili a lungo raggio Atacm e carri armati Abrams.

Berlino fa sapere che non darà suoi carri Leopard se gli Usa non forniranno gli Abrams.

Intanto il presidente del Consiglio Ue, Michel, è in viaggio per Kiev per discutere di nuove misure di sostegno.

