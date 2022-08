Di Maio a Kiev

Ucraina, Di Maio incontra Zelensky: ''Italia non vi abbandonerà''

Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito a Zelensky che ''l'Italia non abbandonerà il popolo ucraino''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/08/2022 - 19:46:50 Letto 765 volte

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito a Zelensky che "l’Italia non abbandonerà il popolo ucraino". Per Di Maio è fondamentale ricercare la via diplomatica "per ritrovare la pace e difendere la democrazia".

"L'Italia è diventato uno dei paesi principali tra quelli che hanno sostenuto l'Ucraina, la nostra società, la nostra gente costretta a spostarsi. Ringrazio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per la vista. E ringrazio anche il governo italiano, il primo ministro Mario Draghi e l'intera società italiana per il sostegno all'indipendenza e alla sovranità dell'Ucraina. E' di enorme importanza e valore per noi", le parole di Zelensky che su Telegram ha pubblicato un video dell'incontro.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Volodymyr Zelensky

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!