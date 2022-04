Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Di Maio: ''Massacro di Buch porterà nuove sanzioni contro la Russia, l'Italia non si volta dall'altra parte''

''I fatti accaduti a Bucha sono crimini di guerra e l'Italia nelle prossime ore aiuterà l'Unione Europea a fornire alla Corte penale internazionale tutte le prove che servono per punirli'', ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Pubblicata il: 04/04/2022

"I fatti di Bucha, i civili inermi colpiti dall'esercito russo, stanno giustamente scatenando un'onda di indignazione che porterà l'Unione Europea e tutti i partner alleati a nuove sanzioni contro la Russia". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Che tempo che fa, e rispondendo alle domande sui massacri di civili e sulla scoperta di più di una fossa comune nella città ucraina di Bucha.

"L'Italia non passerà come uno di quei Paesi che si volta dall'altra parte rispetto a crimini di guerra come quelli che abbiamo visto in queste ore. L'Italia - ha aggiunto - non mette alcun veto sul quinto pacchetto di sanzioni".

I fatti accaduti a Bucha sono "crimini di guerra" e l'Italia "nelle prossime ore aiuterà l'Unione Europea a fornire alla Corte penale internazionale tutte le prove che servono per punirli", ha aggiunto.

"I carri armati che stanno andando via da Kiev, si stanno spostando verso est e lì il conflitto si intensificherà. Purtroppo probabilmente vedremo altre Bucha", ha detto ancora.

"Voglio lanciare un appello" ai 160 italiani rimasti in Ucraina: "lasciate il Paese il prima possibile", ha affermato poi il numero 1 della Farnesina.

