Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Di Maio: ''Soldati italiani non devono andare in guerra, l'ha voluta Putin, non noi''

''Noi ci opponiamo alla no fly zone. Questa guerra l'ha voluta Putin, non noi e quindi l'unico che la può fermare è Putin'', ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Pubblicata il: 18/03/2022

"Noi non vogliamo andare in guerra, i nostri soldati non devono andare in guerra ed è il motivo per cui noi ci opponiamo alla cosiddetta no fly zone". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Dritto e rovescio su Rete4 in merito alla circolare che invita l'esercito a tenersi pronto. "Questa guerra l'ha voluta Putin, non noi e quindi l'unico che la può fermare è Putin" aggiunge.

"Erano 2mila gli italiani in Ucraina. Una settimana fa erano 400 e oggi sono 326 e il numero continua a scendere" spiega.

"Nell'ultima settimana e mezza abbiamo aiutato oltre 150 italiani a lasciare l'Ucraina, alcuni dalle città bombardate dai russi" ha precisato il titolare della Farnesina.

Fonte: Adnkronos

