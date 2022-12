Ucraina, G7 intenzionato a rafforzare la capacità di difesa aerea

G7

Ucraina, G7 intenzionato a rafforzare la capacitą di difesa aerea

I leader si sono detti pronti a continuare a ''coordinare gli sforzi per soddisfare i requisiti urgenti dell'Ucraina per le attrezzature militari e di difesa''.

Pubblicata il: 13/12/2022

I Paesi membri del G7 lavoreranno insieme per rafforzare le capacità militari dell'Ucraina, con un focus immediato sui sistemi di difesa aerea.

Lo hanno deciso i leader del gruppo, che in una dichiarazioni congiunta rilasciata dal Regno Unito hanno riaffermato "il nostro incrollabile sostegno e solidarietà all'Ucraina di fronte alla guerra di aggressione russa in corso per tutto il tempo che sarà necessario".

Le potenze economiche hanno quindi condannato "i continui attacchi disumani e brutali della Russia contro le infrastrutture critiche, in particolare le strutture energetiche e idriche, e le città in tutta l'Ucraina", ricordando che attacchi indiscriminati contro civili costituiscono un crimine di guerra.

Per i leader del gruppo, inoltre, rimane inaccettabile la "retorica nucleare irresponsabile" del presidente russo Vladimir Putin, e si sono detti pronti a continuare a "coordinare gli sforzi per soddisfare i requisiti urgenti dell'Ucraina per le attrezzature militari e di difesa, con un focus immediato sulla fornitura all'Ucraina di sistemi e capacità di difesa aerea".

