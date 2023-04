Ucraina, in servizio il sistema di difesa antiaereo Patriot consegnato dai partner occidentali

"Il sistema di difesa aerea Patriot consegnato dai partner occidentali è già in servizio in Ucraina e protegge i cieli ucraini dai missili nemici, compresi quelli balistici, e dagli aerei". E gli altri sistemi di difesa aerea promessi dagli alleati sono in arrivo. Lo ha detto Yuri Ignat, portavoce dell'aeronautica militare di Kiev, citato da Ukrinform.

"Una delle divisioni ha già preso il controllo qualche giorno fa ed è al lavoro. Gli altri (sistemi di difesa aerea ndr) che ci erano stati promessi sono già in viaggio verso le loro future posizioni. Speriamo che ci siano già dei risultati soprattutto contro gli aerei russi", ha dichiarato il portavoce dell'aeronautica.

Ignat ha anche ricordato che Mykola Oleshchuk, il comandante dell'aeronautica ucraina, abbia già controllato le posizioni di combattimento del sistema di difesa aerea Patriot, e ha aggiunto che "la guerra nel nostro Paese è in corso soprattutto nella direzione orientale e più a sud, nelle regioni di Zaporizhzhia, Kherson e Mykolaiv", anche se "recentemente sono stati registrati attacchi nelle regioni di Chernihiv e Sumy".

⚡️Air Force: First Patriot air defense system enters combat service in Ukraine.



The U.S. built Patriot air defense system is already on combat service protecting Ukraine from Russian attacks after recently arriving, Air Force spokesman Yuriy Ihnat said on April 23. pic.twitter.com/Wx63sGjWkn