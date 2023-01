Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Kiev: ''Russia si prepara a una nuova ondata di attacchi per il 24 febbraio''

Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina, afferma che è probabile che la Russia ''si stia preparando per la massima attivazione entro il primo anniversario dell'invasione''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/01/2023 - 11:32:23 Letto 812 volte

Le forze armate di Mosca si stanno preparando a una nuova ondata di attacchi contro l'Ucraina prima del 24 febbraio, ovvero del primo anniversario del lancio della guerra. Lo ha dichiarato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina, affermando che è probabile che la Russia "si stia preparando per la massima attivazione" entro il primo anniversario dell'invasione. Intervistato da Radio Svoboda, il funzionario di Kiev ha detto che "credono che entro l'anniversario dovrebbero avere dei risultati. Non è un segreto che si stanno preparando per una nuova ondata entro il 24 febbraio''.

Intanto almeno tre civili sono stati uccisi e due feriti in un attacco missilistico russo a Kostiantynivka, città industriale nella regione di Donetsk in Ucraina orientale. Lo riferiscono i media ucraini spiegando che i missili russi hanno colpito un edificio a più piani.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

