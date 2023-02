Sanzioni Russia

Ucraina, Kuleba annuncia nuove sanzioni in arrivo alla Russia il 24 febbraio

Nuove sanzioni contro la Russia e altre misure saranno annunciate il 24 febbraio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2023 - 09:30:41 Letto 741 volte

Nuove sanzioni contro la Russia e altre misure saranno annunciate il 24 febbraio, giorno in cui ricorre il primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze di Mosca: lo ha annunciato il ministro degli Esteri ucraino, Dymtro Kuleba, in un discorso televisivo. Lo riporta il Kyiv Independent.

Le sanzioni "saranno annunciate in diversi Paesi, in diverse istituzioni", ha affermato Kuleba. "All'Onu, a Kiev, in molte altre capitali mondiali, si svolgeranno vari eventi che invieranno un segnale molto chiaro al presidente russo: se lei, Putin, sta giocando allo sfinimento e pensa che il tempo sia dalla sua parte, allora si sbaglia di grosso", ha aggiunto il ministro. "Perché l'unità con gli ucraini cresce di giorno in giorno e lei perderà sicuramente in questa guerra", ha commentato.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Twitter Kuleba

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!