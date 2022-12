Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, l'ammissione di Putin: ''Situazione estremamente difficile in zone annesse''

Pubblicata il: 20/12/2022

Per Vladimir Putin, "la situazione nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia è estremamente difficile".

Lo ha detto il presidente russo in merito alle quattro regioni ucraine che Mosca ha annesso illegalmente a settembre. Come riportato dal Guardian, Putin ha inoltre ordinato ai Servizi di sicurezza di intensificare la sorveglianza della società russa e delle frontiere del Paese per contrastare quello che considera "l'emergere di nuove minacce" dall'estero.

Fonte: TGCOM24

