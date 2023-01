Ucraina, Lavrov: ''Guerra tra Mosca e Occidente quasi reale''

Guerra Ucraina-Russia

La guerra tra Mosca e l'Occidente non può essere più classificata come "ibrida" ed ora è "quasi reale". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa dopo i colloqui con il suo omologo sudafricano, Naledi Pandor.

Secondo il ministro russo, inoltre, le autorità ucraine "devono capire che più a lungo rifiutano i negoziati, più difficile sarà trovare una soluzione" alla guerra.

"Noi, come ha detto il presidente Putin, non rifiutiamo i negoziati", ha ribadito Lavrov.

