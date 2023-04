Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Lavrov: ''Nessuno ha bisogno della Terza guerra mondiale, ma pronto ad andare fino in fondo''

''Gli ucraini bruciano libri russi in piazza come i nazisti'', ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa all'Onu.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2023 - 00:06:00 Letto 751 volte

"Nessuno ha bisogno della Terza guerra mondiale, ma sembra che qualcuno sia pronto ad andare fino in fondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, parlando con i giornalisti all'Onu. Anche se "quando si parla di terza guerra mondiale tutti puntano subito il dito contro la Russia", ha aggiunto.

L'Ucraina ha messo al bando l'educazione in russo bruciando libri russi nelle piazze in stile nazista. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa all'Onu, durante la quale ha ammonito che il Cremlino non vuole discriminazioni in Ucraina contro i russofoni e i credenti della Chiesa ortodossa russa.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!