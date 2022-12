Occidente - Russia

Ucraina, Macron a Putin: ''Occidente non cerca di distruggere la Russia''

Macron ha affermato che il suo Paese e le altre nazioni occidentali non stanno cercando di distruggere la Russia.

Pubblicata il: 05/12/2022

In merito alla guerra in Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che il suo Paese e le altre nazioni occidentali non stanno cercando di distruggere la Russia.

"Non è mai stata la nostra prospettiva in Francia", ha risposto Macron in un'intervista alla Cbs.

"Inoltre abbiamo relazioni molto strette dal punto di vista culturale e storico con Mosca, e abbiamo sempre rispettato il popolo russo", ha aggiunto il presidente francese.

Fonte: TGCOM24

