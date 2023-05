vertice del Consiglio d'Europa

Ucraina, Meloni al IV Vertice del Consiglio d'Europa: ''Ue unita a difesa valori''

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a ReykjavÝk, ha preso parte ai lavori del IV Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Reykjavík, in Islanda, ha tenuto un intervento alla sessione di apertura dei lavori del IV Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa.

"Il tema da ribadire è quello dell'unità dimostrata dall'Europa nel difendere valori che sono stati colpiti in Ucraina, democrazia, libertà, e indipendenza". Così la premier Giorgia Meloni al suo arrivo al vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik, Islanda.

"Ovviamente una istituzione nata come questa per difendere i diritti fondamentali dell' uomo - ha aggiunto - non può non essere presente in un momento come questo e il segnale che scaturisce da questo vertice come il registro dei danni è molto importante in una fase come questa".

Clima di "grande cordialità" tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni durante il vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik, in Islanda.

Lo si apprende da fonti italiane, secondo cui il presidente francese ha salutato il presidente del Consiglio prima dell'avvio del summit. Le parole di Macron sembrano confermare i segnali di disgelo: "L'Italia non può essere lasciata sola davanti alla pressione dei flussi migratori. Con Giorgia Meloni ci confronteremo, spero di poter cooperare con il suo governo".

