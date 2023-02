Meloni a Kiev

Ucraina, Meloni arrivata a Kiev: ''Sono onorata, doveroso essere qui''

''Sono onorata, doveroso essere qui'', così il premier Giorgia Meloni, scendendo dal treno a bordo del quale è giunta a Kiev.

Pubblicata il: 21/02/2023

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina, a pochi giorni dall'anniversario dell'invasione russa. La premier visiterà Bucha e Irpin, i sobborghi di Kiev dove i russi uccisero centinaia di civili, e nel pomeriggio incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Sono onorata, doveroso essere qui". Così il premier Giorgia Meloni, scendendo dal treno a bordo del quale è giunta a Kiev.

Il premier Giorgia Meloni è arrivata a Bucha, uno dei luoghi dei massacri di civili perpetrati a marzo 2022 da parte dell'esercito russo in Ucraina. E' previsto che il presidente del Consiglio visiti la chiesa ortodossa di Sant'Andrea e depositi una corona di fiori per le vittime nelle fosse comuni.

"Potete contare sull'Italia, siamo con voi dall'inizio e lo saremo fino alla fine. Avete tutto il nostro il supporto". Lo ha detto la presidente del consiglio Gorgia Meloni, alle autorità ucraine durante la visita a Bucha.

A tratti commossa, nella sua visita a Bucha, il premier Giorgia Meloni ha ascoltato da varie autorità ucraine i racconti delle tragedie causate in questi luoghi dall'aggressione russa. Dopo aver passato in rassegna anche una piccola mostra fotografica con le immagini degli orrori, il presidente del Consiglio ha chiesto all'interprete di tradurre un messaggio ai suoi interlocutori: "Non siete soli".

Fonte: TGCOM24

