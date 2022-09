Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Mosca risponde a Zelensky: ''Russia non scappa, le nostre truppe si stanno riorganizzando''

''Le truppe russe si stanno riorganizzando nei pressi di Balakliya e Izyum'', afferma il ministero della Difesa di Mosca, dopo che le forze ucraine avevano rivendicato la riconquista delle due città.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/09/2022 - 00:16:48 Letto 869 volte

"Le truppe russe si stanno riorganizzando nei pressi di Balakliya e Izyum, nella regione di Kharkiv, per aumentare gli sforzi in direzione di Donetsk, in modo da raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale di liberare il Donbass". Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca, citato da Interfax, dopo che le forze ucraine avevano rivendicato la riconquista delle due città, oltre che del centro logistico strategico di Kupiansk

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!