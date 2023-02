Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, oggi vertice Ue: in arrivo settimo pacchetto di aiuti del valore di 500 milioni di euro

Il settimo pacchetto porta il contributo totale dell'Ue nell'ambito dell'Epf per l'Ucraina a 3,6 miliardi di euro.

Si terrà oggi il summit Ue-Ucraina, in vista del quale il Consiglio Ue ha adottato aiuti che verranno finanziati tramite lo strumento europeo per la pace (Epf). L'obiettivo è dare ulteriore assistenza militare alle forze armate dell'Ucraina. Si tratta di un settimo pacchetto del valore di 500 milioni di euro e di una nuova misura di assistenza da 45 milioni di euro a sostegno degli sforzi di formazione della missione di assistenza militare dell'Unione Europea (EuMam Ukraine).

"L'Ucraina - ha detto l'Alto Rappresentante Josep Borrell - dovrebbe ottenere tutte le attrezzature militari e l'addestramento necessari per difendere il proprio territorio e il proprio popolo dalla guerra di aggressione della Russia. Non stanno solo difendendo il proprio Paese, ma stanno anche difendendo i nostri valori comuni e i principi fondamentali del diritto internazionale. Nuove misure inviano un messaggio chiaro in un momento cruciale: continueremo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario e finché sarà necessario".

Il settimo pacchetto porta il contributo totale dell'Ue nell'ambito dell'Epf per l'Ucraina a 3,6 miliardi di euro. L'obiettivo della misura a sostegno delle forze armate ucraine addestrate nell'ambito dell'EuMam Ucraina è fornire attrezzature e forniture non letali necessarie nonché servizi a sostegno delle attività di addestramento.

