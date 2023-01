Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Onu: ''La guerra si avvicina al suo primo anniversario senza vedere la fine dei combattimenti o delle sofferenze''

''La logica che prevale è quella militare, con poco o nessun margine di dialogo in questo momento'', ha detto il capo degli affari politici dell'Onu, Rosemary Dicarlo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/01/2023 - 00:22:16 Letto 730 volte

"La guerra in Ucraina si avvicina al suo primo anniversario senza una fine in vista dei combattimenti o delle sofferenze. La logica che prevale è quella militare, con poco o nessun margine di dialogo in questo momento". Lo ha detto il capo degli affari politici dell'Onu, Rosemary Dicarlo, durante una riunione del Consiglio di sicurezza.

"I combattimenti a terra si sono intensificati, soprattutto nella regione di Donetsk. In aree come Bakhmut e Soledar battaglie implacabili rappresentano una grande minaccia per la popolazione civile rimasta", ha aggiunto.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!