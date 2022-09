Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Onu: sono 6,9 mln i sfollati interni e 7 mln i rifugiati in Europa

Oltre 6,9 milioni di persone sono sfollate internamente in Ucraina, un aumento di 330mila dall'ultimo briefing del 24 agosto.

Pubblicata il: 08/09/2022

"Oltre 6,9 milioni di persone sono sfollate internamente in Ucraina, un aumento di 330mila dall'ultimo briefing del 24 agosto". Così il capo degli affari politici dell'Onu, Rosemary DiCarlo, in Consiglio di Sicurezza, spiegando che "la maggior parte dei nuovi sfollati proviene dall'Ucraina orientale e meridionale. Mentre l'attuale numero di rifugiati ucraini registrati in tutta Europa ha superato i 7 milioni, rispetto ai 6,7 milioni di appena due settimane fa".

Le vittime totali della guerra, ha quindi aggiunto DiCarlo, sono salite a 5.718 morti (di cui 372 bambini) e 8.199 feriti.

