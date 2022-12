piano di pace Ucraina

Ucraina, Peskov: ''Non può esserci pace senza i territori annessi''

Con queste parole il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ribadito la posizione di Mosca su eventuali negoziati.

Pubblicata il: 28/12/2022

"Non può esserci un piano di pace per l'Ucraina che non tenga conto delle attuali realtà riguardanti il territorio russo, con l'ingresso di quattro regioni nella Federazione. Piani che non prevedano queste realtà non possono essere considerati di pace". Con queste parole il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ribadito la posizione di Mosca su eventuali negoziati, che devono riconoscere l'annessione dei territori occupati dalle sue truppe in Ucraina, Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk.

Fonte: Adnkronos

