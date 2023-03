Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Putin: ''Apprezziamo ruolo della Cina per la risoluzione del conflitto''

Putin apprezza il ruolo di mediatore tra Mosca e Kiev per la risoluzione del conflitto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2023 - 00:00:34 Letto 804 volte

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto sapere di accogliere con favore "la volontà della cina di svolgere un ruolo costruttivo" nella risoluzione del conflitto in Ucraina, sostenendo, inoltre, che le relazioni tra Mosca e Pechino sono "al punto più alto" della loro storia. Putin lo ha dichiarato in un articolo scritto per un giornale cinese e pubblicato dal Cremlino, alla vigilia della visita in Russia del leader cinese Xi Jinping.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

