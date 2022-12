Negoziati Ucraina-Russia

Ucraina, Putin apre alla diplomazia ma non alle condizioni di Biden

Per la Russia, fanno sapere da Mosca, è impossibile accettare la condizione posta da Biden e cioè che prima le truppe di Mosca lascino il territorio ucraino.

02/12/2022

Vladimir Putin apre alla diplomazia per risolvere il conflitto in Ucraina ma pone delle condizioni: gli Stati Uniti devono riconoscere come territorio della Federazione le regioni ucraine recentemente annesse.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo al presidente americano Joe Biden che si era detto pronto a un incontro con quello russo Vladimir Putin. Per la Russia, fanno sapere da Mosca, è impossibile accettare la condizione posta da Biden e cioè che prima le truppe di Mosca lascino il territorio ucraino.

Fonte: TGCOM24

