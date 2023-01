Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Putin: ''Le ostilità nel Donbass non si sono fermate dal 2014, Russia mira a porre fine questa guerra''

''L'operazione militare speciale, è un tentativo di fermare questa guerra. Questo è il significato della nostra operazione. E proteggere la nostra gente che vive lì, in questi territori'', ha detto Putin.

Pubblicata il: 18/01/2023

"Le ostilità nel Donbass non si sono fermate dal 2014 e tutte le azioni russe, inclusa l'operazione speciale, mirano a fermare questa guerra". A dichiararlo è stato il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un incontro con i veterani della e guerra gli abitanti di Leningrado.

"In effetti, le ostilità su vasta scala nel Donbass non si sono fermate dal 2014 - con l'uso di attrezzature pesanti, artiglieria, carri armati e aerei. È successo di tutto. Tutto ciò che facciamo oggi, anche con un'operazione militare speciale, è un tentativo di fermare questa guerra. Questo è il significato della nostra operazione. E proteggere la nostra gente che vive lì, in questi territori", ha detto.

La Russia ha fatto di tutto per risolvere la situazione nel Donbass con mezzi pacifici, ha rivendicato ancora una volta il presidente russo, ribadendo che Mosca non poteva reagire agli eventi in Ucraina dal 2014. "Abbiamo resistito a lungo, abbiamo cercato di negoziare a lungo. A quanto pare, siamo stati solo ingannati - ha detto Putin - Non è la prima volta che ci succede. Ciononostante, abbiamo fatto del nostro meglio per risolvere la situazione con mezzi pacifici. Ora è diventato ovvio che questo era per definizione impossibile".

Fonte: Adnkronos

