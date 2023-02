Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Putin: ''Volevamo la pace, Occidente ci ha ingannato. Raggiungeremo i nostri obiettivi''

''Mosca voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l'intervento militare, ma l'Occidente ha giocato con carte false per ingannarci. Raggiungeremo i nostri obiettivi e liquideremo la minaccia del regime neonazista ucraino'', afferma il presidente russo nel suo discorso alla nazionale davanti all'Assemblea federale.

Sulla guerra in Ucraina, Vladimir Putin ribadisce la narrazione russa che individua nell'Occidente il "colpevole" della situazione attuale.

Mosca "voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l'intervento militare, ma l'Occidente ha giocato con carte false per ingannarci", afferma il presidente russo nel suo discorso alla nazionale davanti all'Assemblea federale. "Raggiungeremo i nostri obiettivi e liquideremo la minaccia del regime neonazista ucraino".

"Più useranno sistemi a lungo raggio, più dovremo tenere lontana la minaccia dai nostri confini, è chiaro e naturale", dichiara ancora il capo del Cremlino. "L'obiettivo dell'Occidente è portare la Russia a una sconfitta strategica, vogliono eliminarci per sempre. Non si rendono conto che è in gioco l'esistenza stessa della Russia".

Putin sottolinea ancora una volta che alla base dell'invasione militare dell'Ucraina, dopo un anno di scontri ancora denominata "operazione militare speciale", c'è la volontà di "sconfiggere il regime neonazista ucraino". "Parlo in un momento molto complesso e decisivo di cambiamenti radicali che definiranno il futuro del nostro popolo. Su ciascuno di noi grava una grandissima responsabilità: difendere il nostro Paese".

Il presidente russo ribadisce poi anche l'annessione unilaterale delle "nuove quattro province russe: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. La Russia aiuterà questi territori. Ora siamo tornati insieme, siamo più forti e faremo tutto il possibile affinché torni la pace".

