Ucraina, Schlein: ''Questa guerra non si risolverà solo con l'invio delle armi''

''E' giusto sostenere il popolo ucraino aggredito, ma questa guerra non si risolverà solo con l'invio delle armi'', dice la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Pubblicata il: 10/03/2023

"La mia posizione dall'avvio di questa invasione criminale non è mai cambiata da marzo 2022, ho sempre detto che è giusto sostenere il popolo ucraino aggredito nel suo diritto a difendersi. C'è la necessità di un protagonismo europeo. Lo dico anche da pacifista e si può esserlo nella misura in cui questa guerra non si risolverà solo con l'invio delle armi. Sono in buona compagnia, lo ha detto Prodi, il Papa: non si può considerare criminale chi chiede uno sforzo per far finire il conflitto". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, su La7.

