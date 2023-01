Adesione Ucraina Nato

Ucraina, Stoltenberg: ''Nostra posizione rimane invariate, prosto diventerà un membro della Nato''

''L'obiettivo principale ora è sostenere l'Ucraina per garantire che l'Ucraina vinca la guerra e rimanga una nazione democratica, sovrana e indipendente in Europa'', dice il segretario della Nato, Jens Stoltenberg.

Pubblicata il: 19/01/2023

“La posizione della Nato rimane invariata: e cioè che l'Ucraina diventerà un membro della Nato”. Così il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, intervenendo al Forum economico mondiale di Davos.

"Quindi, ovviamente, l'obiettivo principale ora è sostenere l'Ucraina per garantire che l'Ucraina vinca la guerra e rimanga una nazione democratica, sovrana e indipendente in Europa. E questo è il motivo per cui i partner degli alleati della Nato stanno fornendo un supporto militare senza precedenti all'Ucraina".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

