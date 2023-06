Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Stoltenberg: ''Vittoria Putin manderebbe messaggio che quando si usa la forza militare si ottiene ciò che si vuole''

La vittoria russa, ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ''manderebbe un messaggio ai leader autoritari di tutto il mondo, anche in Cina''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/06/2023 - 00:06:00 Letto 835 volte

"Se Vladimir Putin vincesse la guerra non sarebbe solo una tragedia per gli ucraini ma renderebbe il mondo più pericoloso". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in uno scambio di battute nello Studio Ovale della Casa Bianca, prima del suo incontro con il presidente Joe Biden.

La vittoria russa, ha proseguito, "manderebbe un messaggio ai leader autoritari di tutto il mondo, anche in Cina, che quando si usa la forza militare si ottiene ciò che si vuole e questo ci renderebbe più vulnerabili. E' sempre nell'interesse della nostra sicurezza sostenere l'Ucraina", ha concluso Stoltenberg.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

