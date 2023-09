ricostruzione Ucraina

Ucraina, Tajani al G7: ''L'Italia sarà in prima fila per la sua ricostruzione''

''Vogliamo una pace giusta, che significa libertà per l'Ucraina. Zelensky e il popolo ucraino sanno che l'Italia è con loro e sarà con loro. Per loro, ma per l'Italia stessa'', ha detto Tajani al Consiglio di sicurezza dell'Onu.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/09/2023 - 09:29:25 Letto 921 volte

"La ricostruzione dell'Ucraina sarà tra le priorità della presidenza di turno italiana del G7". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottolineando che l'invasione russa "ha danneggiato più di 120 siti religiosi, secondo i dati dell'Unesco, e dopo il bombardamento della cattedrale di Odessa abbiamo lanciato una iniziativa per la sua ricostruzione. L'Italia sarà in prima fila per la sua ricostruzione".

La posizione del governo italiano sull'aggressione russa all'Ucraina "è chiara e molto nota". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani al Consiglio di sicurezza dell'Onu, aggiungendo: "Siamo dalla parte dell'Ucraina, un popolo invaso che lotta per difendere la propria libertà e sovranità. Vogliamo una pace giusta, che significa libertà per l'Ucraina. Zelensky e il popolo ucraino sanno che l'Italia è con loro e sarà con loro. Per loro, ma per l'Italia stessa".

"Siamo molto preoccupati per la situazione relativa alla sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia: dobbiamo continuare a sostenere il lavoro dell'Aiea, per evitare una nuova Chernobyl". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Al Consiglio di Sicurezza #ONU su Ucraina ho confermato la condanna dell’aggressione russa e il sostegno 🇮🇹 all’Ucraina, priorità della nostra Presidenza G7. Governo in prima linea per la ricostruzione del paese e in particolare di Odessa e della sua cattedrale. pic.twitter.com/Ny3U7DLzDt — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 20, 2023

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: X Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!