Ucraina, von der Leyen: ''Cina usi sua influenza su Russia per favorire una soluzione di pace''

''La Cina è in una posizione per influenzare la Russia in un modo costruttivo e di conseguenza ha una responsabilità'', ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

"La Cina dovrebbe usare la sua influenza su Mosca per favorire una soluzione di pace in Ucraina". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un'intervista pubblicata oggi dal Financial Times, segnalando che Bruxelles nutre una preoccupazione rispetto alla posizione "di amicizia" cinese rispetto al Cremlino.

"La Cina è in una posizione per influenzare la Russia in un modo costruttivo e di conseguenza ha una responsabilità", ha detto la leader dell'esecutivo europeo.

"Non si può restare in mezzo e non si può essere a metà servizio nell'ordine internazionale", ha continuato.

Von der Leyen andrà in Cina assieme al presidente francese Emmanuel Macron per una visita di tre giorni.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram von der Leyen

