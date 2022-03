sanzioni Russia

Ucraina, Xi a Biden: ''Ulteriori sanzioni innescheranno gravi crisi nell'economia globale''

Il presidente cinese Xi Jinping mette in guardia dalle distorsioni delle sanzioni.

Pubblicata il: 19/03/2022

Il presidente cinese Xi Jinping mette in guardia dalle distorsioni delle sanzioni. "Applicandole a tutto tondo e in maniera indiscriminata, sono le persone comuni a soffrirne: se saranno ulteriormente potenziate, innescheranno anche gravi crisi nell'economia globale, nel commercio, nella finanza, nell'energia, nell'alimentazione e nella filiera industriale, peggiorando ulteriormente la già difficile economia mondiale e provocando perdite irreparabili". Intanto l'Occidente sta discutendo di un ulteriore potenziamento delle misure punitive contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina.

Fonte: TGCOM24

