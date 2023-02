Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Xi Jinping progetta una visita a Mosca per incontrare Putin

L'incontro tra i due leader dovrebbe dare un impulso a colloqui di pace e anche ribadire l'appello a evitare il ricorso alle armi nucleari.

22/02/2023

Xi Jinping sta preparando una visita a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Lo riportano il Wall Street Journal e altri media, sottolineando che la visita potrebbe avvenire nei prossimi mesi, con il presidente cinese che intende assumere un ruolo più attivo per mettere fine alla guerra in Ucraina.

L'incontro tra i due leader dovrebbe dare un impulso a colloqui di pace e anche ribadire l'appello a evitare il ricorso alle armi nucleari, quanto mai urgente ora che Putin ha annunciato l'intenzione di sospendere la partecipazione di Mosca al New Start, l'ultimo accordo rimasto in vigore tra Usa e Russia per il controllo degli arsenali atomici.

Al momento non si conoscono dettagli sull'incontro, i cui preparativi sarebbero in una fase finale, con le fonti del giornale Usa che sottolineano che potrebbe avvenire ad aprile o maggio, quando la Russia celebra la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. La notizia della possibile missione di Yi a Mosca arriva mentre continua la visita in Russia di Wang Yi, il capo della diplomazia cinese.

