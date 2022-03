Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky al Parlamento belga: ''Nessuno ci aiuta a fermare la catastrofe di Mariupol''

''Marioupol è ancora lì. Nessuno ha abbastanza determinazione per aiutarci a fermare la catastrofe'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

31/03/2022

"Marioupol è ancora lì. Nessuno ha abbastanza determinazione per aiutarci a fermare la catastrofe". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video con il Parlamento belga. "A Marioupol si combattono battaglie non meno terribili di quella di Ypres", ha aggiunto il leader ucraino.

Fonte: TGCOM24

